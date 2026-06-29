Совбез ООН соберется на экстренное заседание

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН пройдет 29 июня по инициативе Белоруссии. Дипломаты соберутся в связи с ударом дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

Инцидент произошел 17 июня. Дрон ВСУ поразил автобус с детской футбольной командой, который ехал из Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей. В результате атаки погибла жена тренера, еще семь человек получили травмы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, президент Владимир Путин поручил срочно оказать помощь всем пострадавшим. Ход расследования держит на личном контроле глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Постоянные члены Совбеза ООН с правом вето — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Также в структуру на временной основе входят еще десять государств. В настоящее время в Совете Безопасности ООН председательствует Колумбия.