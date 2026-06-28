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Медведев назвал пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы
Фото: © Sibnet.ru

Председатель «Единой России», заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал пятерку партии на выборах в Государственную Думу.

Медведев предложил включить в общефедеральную часть списка главу МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову и руководителя «Юнармии», Героя России, офицера морской пехоты с позывным «Струна» Владислава Головина.

«Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, — заявил Дмитрий Медведев на съезде партии, — благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации», — пояснил Медведев.

Полный состав списка кандидатов позднее представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

«Предвыборная кампания официально началась. До единого дня голосования остается приблизительно 12 недель», — сказал Дмитрий Медведев.

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Политика #Россия
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