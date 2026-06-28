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Путин заявил о способности России противостоять внешним угрозам

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что у России достаточно сил и политической воли, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие.

«Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — сказал Путин.

По его словам, киевский режим «отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям».

«А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?» — отметил российский лидер.

Путин заверил, что руководство страны обязательно обеспечит безопасность страны и граждан России, «неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу».

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье, 28 июня.

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