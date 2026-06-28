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Какие аттракционы способны вызвать остановку сердца

Источник:
ТАСС
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Аттракцион
Фото: © Magnific.com

Врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик рассказала, какие развлечения в парках и аквапарках представляют наибольшую угрозу для сердечно-сосудистой системы.

Наиболее рискованными являются аттракционы, которые работают против силы гравитации: американские горки, карусели с резким вращением на 180 градусов, а также горки свободного падения в аквапарках, предупредила врач в интервью ТАСС.

По ее словам, эти виды досуга создают критическую нагрузку на сердце и сосуды из-за резких перепадов давления и могут спровоцировать гипертонический криз, инфаркт или инсульт у людей из групп риска.

Такие развлечения категорически противопоказаны пациентам с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией с частыми кризами, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, отметила врач.

В зоне риска также находятся люди с нестабильной психикой. Козик перечислила симптомы, при которых стоит отказаться от катания: тошнота, головокружение, повышенное давление, давящие боли за грудиной и повышенная тревожность.

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