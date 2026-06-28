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Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ / CC BY 4.0

Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет «неминуемые тяжелые последствия» для простых граждан Армении, заявил председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны с Евросоюзом абсолютно не интересуют», — приводит заявление Медведева пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в «зачистке политического поля» от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана.

По словам Медведева, страны ЕС абсолютно не интересуют «неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении» от разрыва сложившихся связей.

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Политика #Мир
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