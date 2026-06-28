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Минобороны заявило о наступлении в Красном Лимане

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские штурмовые отряды продолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями», — сказано в сообщении.

За сутки военные уничтожили в Красном Лимане до 30 украинских боевиков, четыре автомобиля, пять беспилотных роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами, уточнили в ведомстве.

Как рассказал боец группировки «Запад» с позывным Восток, российские войска перерезают снабжение подразделений противника в городе, не позволяя им провести ротацию.

Красный Лиман расположен — крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит российским войска начать окружение Славянска и Краматорска с севера.

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