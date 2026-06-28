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Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии
28.06.26, 15:54
Источник:
«Коммерсантъ»
86
0
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: © пресс-служба Кремля
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