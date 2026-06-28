Месси за полтайма вывел Аргентину к победе

Гол вышедшего на замену капитана сборной Аргентины Лионеля Месси помог команде обыграть Иорданию на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.

В первом тайме уверенно лидировала. На 19-й минуте Ло Чельсо исполнил штрафной удар. На 31-й минуте с пенальти забил гол Лаутаро Мартинес. Но во втором тайме иорданцы активизировались. На 55-й минуте Муса Аль-Тамари загнал мяч в вороте аргентинцев.

На 60-й минуте главный тренер сборной Аргентины Лионеля Скалони выпустил на поле, сидевшего на скамейке запасных, Месси. И на 80-й тот забил гол.

Сборная Аргентины с девятью очками заняла первое место в группе J. Команда Иордании потерпела три поражения и расположилась на последней строчке.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил групповой этап чемпионата мира 2026 года по футболу лидером списка бомбардиров. За три матча Месси забил шесть голов и обновил бомбардирский рекорд турнира.