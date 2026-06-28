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Москвичка первой в истории сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Источник:
Sibnet.ru
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ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Школьница из Москвы впервые в истории Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдала его на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — написал мэр Москвы на платформе «Макс».

Это первый случай за всю 25-летнюю историю Единого государственного экзамена, отметил Собянин.

С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе.

Будущую профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.

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