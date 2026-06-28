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Украина потребует от западных союзников еще минимум $154 млрд

Источник:
ТАСС
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Владимир Зеленский на встрече «Большой семерки»
Фото: The White House

Украина рассчитывает получить у западных союзников не менее $154 млрд до 2030 года, чтобы обеспечивать свое существование в условиях специальной военной операции, следует из данных украинского Минфина.

Для поддержания работы государственных структур Украине понадобится 46,4 миллиарда долларов в 2026 году, 47,7 миллиарда долларов — в 2027 году, $35 миллиардов долларов — в 2028 году и $24,7миллиарда долларов — в 2029 году, приводит ТАСС данные Минфина Украины.

Указанную сумму в Киеве рассчитывают получить в том числе за счет программы использования замороженных российских активов ERA, за счет кредитов и безвозмездной помощи стран Запада, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По данным украинского Минфина, дефицит бюджета Украины в 2027 году увеличится до рекордного показателя 2,04 триллиона гривен (45,49 миллиарда долларов), превысив ожидаемый в 2026 году уровень 1,9 триллиона гривен ($42,37 миллиарда долларов).

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Топ комментариев

-Керя-

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andrei703333

Хуавэй надо брать или другие китайцы, а не эту шляпу эйпл за 150К

qseft

А что ему в уныние впадать,наше (ваше) руководство это представители крупного капитала ,буржуи по сути...

qseft

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