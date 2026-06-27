Маркетплейс Wildberries ввел платную отмену заказов, теперь отказаться от товара можно на любом этапе, даже если он еще не доехал до пункта выдачи.

Раньше отказаться от заказа можно было только до его передачи в сборку и после получения в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Отказаться от заказа в ПВЗ по-прежнему можно бесплатно, уточнила пресс-служба маркетплейса.

В зависимости от города заказчика новая услуга стоит от 50 до 100 рублей за один товар. Сумма также может зависеть от выбранной клиентом подписки.

Отмечается, что если заказ отменяется через несколько часов или даже дней, то к этому моменту он уже проходит несколько этапов логистической цепочки, в которые вовлечены склады, сортировочные центры и транспортная инфраструктура.

«Остановка этих процессов и возврат товара требуют дополнительных ресурсов, поэтому услуга отмены заказа после оформления является платной», — говорится в сообщении.