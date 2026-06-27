Найдено слово с рекордным числом синонимов

Наречие «очень» оказалось словом с наибольшим количеством синонимов в русском языке, у него более 100 вариантов, рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

Специалист в комментарии РИА Новости уточнила, что среди заменителей слова «очень» встречаются слова и выражения разных стилей. Например, среди нейтральных и книжных синонимов — «весьма», «крайне», «чрезвычайно», «порядком».

Также существуют просторечные формы — «дюже», «страсть как», среди устаревших вариантов сохранились «зело» и «вельми». При этом не все синонимы можно свободно заменить друг другом.

Так, выражение «на редкость» обычно используют с прилагательными: «на редкость умный» или «на редкость красивый». При этом вариант «на редкость проголодаться» в русском языке не применяется.

Большое количество вариантов связано с востребованностью категории интенсивности в речи. С помощью разных слов человек может передать не только степень признака, но и особенности ситуации или эмоциональный оттенок.

Например, выражения «очень устал», «порядком устал», «смертельно устал» и «устал как собака» имеют похожий смысл, но звучат по-разному и подходят для разных контекстов, отметили филолог.