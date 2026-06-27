Введены штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за авторизацию пользователей на сайтах с помощью зарубежных сервисов. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Он вводит поправки в Кодекс об административных правонарушениях и предусматривает наказание для владельцев информационных ресурсов, которые продолжают предлагать вход через иностранные системы, такие как Google или Apple ID.

Запрет на использование иностранных сервисов авторизации действует в России с 2023 года, однако ответственность за его нарушение отсутствовала. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов — юридических и физических лиц, пользователям они не угрожают.

Неисполнение этого требования повлечет штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, владеющих сайтом, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.

Согласно новым нормам, легитимными способами входа на отечественных ресурсах признаются только те, что используют российские номера телефонов, единую систему биометрии или портал «Госуслуги».