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ВСУ понесли большие потери в Сумской области

Источник:
РИА Новости
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ понесли большие потери в Сумской области.

«Родственники военнослужащих 47-й омбр и 71-й оаэмбр ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие», — цитирует источник в силовых структурах РИА Новости.

Отмечается, что тела погибших остаются в земляных укреплениях, а их имена вносят в списки пропавших без вести. По подсчетам Минобороны РФ, по итогам недели совокупные потери противника на данном участке фронта составили свыше 1575 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» в настоящее время продолжают активные наступательные действия в приграничных районах Сумской области. В результате успешного маневра под полный контроль российских военных перешел населенный пункт Иволжанское.

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