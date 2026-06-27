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Конфликт на Украине сравнили с Первой мировой

Источник:
Times
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Главком ВСУ Александр Сырский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Массовое применение беспилотников в конфликте на Украине вернуло противоборствующие стороны в эпоху Первой мировой войны, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Крупные наступательные операции стали невозможны в условиях прозрачного «поля боя» — любое скопление войск в радиусе 40 километров от линии фронта быстро обнаруживается разведывательными беспилотниками, уточнил Сырский в интервью Times.

«Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она будет уничтожена задолго до достижения линии фронта», — отметил он, уточнив при этом, что солдаты теперь фактически вынуждены продвигаться пешком.

Кроме того, в интервью главком ВСУ призвал не недооценивать Россию и отметил, что Киев не ожидает скорого переломного момента в конфликте с Москвой и надеется на истощение противника.

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