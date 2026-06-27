Конфликт на Украине сравнили с Первой мировой

Массовое применение беспилотников в конфликте на Украине вернуло противоборствующие стороны в эпоху Первой мировой войны, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Крупные наступательные операции стали невозможны в условиях прозрачного «поля боя» — любое скопление войск в радиусе 40 километров от линии фронта быстро обнаруживается разведывательными беспилотниками, уточнил Сырский в интервью Times.

«Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она будет уничтожена задолго до достижения линии фронта», — отметил он, уточнив при этом, что солдаты теперь фактически вынуждены продвигаться пешком.

Кроме того, в интервью главком ВСУ призвал не недооценивать Россию и отметил, что Киев не ожидает скорого переломного момента в конфликте с Москвой и надеется на истощение противника.