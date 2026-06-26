Умер бывший глава Минобороны Сергей Иванов

Скончался бывший глава Минобороны России и спецпредставитель главы государства Сергей Иванов, сообщила «Единая Лига ВТБ» в телеграм-канале. Ему было 73 года.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.

Единая Лига ВТБ выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Иванова.

Единая лига ВТБ — международный баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола.

Сергей Иванов был главой российского оборонного ведомства с 2001 по 2007 год. Позже он стал первым зампредом и зампредом правительства России.

Последние десять лет Иванов был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.