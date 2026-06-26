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Умер бывший глава Минобороны Сергей Иванов

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Иванов
Фото: пресс-служба президента РФ / CC BY 4.0

Скончался бывший глава Минобороны России и спецпредставитель главы государства Сергей Иванов, сообщила «Единая Лига ВТБ» в телеграм-канале. Ему было 73 года.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.

Единая Лига ВТБ выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Иванова.

Единая лига ВТБ — международный баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола.

Сергей Иванов был главой российского оборонного ведомства с 2001 по 2007 год. Позже он стал первым зампредом и зампредом правительства России.

Последние десять лет Иванов был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...

Улитка на склоне

На заявления никто уже давно не обращает внимания. Слишком они часто расходятся с результатами.