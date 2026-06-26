Новак оценил запасы топлива в России

Россия имеет достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал ТАСС Новак, отвечая на вопрос, достаточно ли запасов и стоит ли ждать увеличения предложения.

По его словам, власти России перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — отметил Новак.

По его словам, ажиотаж на российском рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%.

В последние недели власти ряда российских регионов сообщали об ажиотажном спросе на топливо. На этом фоне на отдельных АЗС вводились ограничения по отпуску бензину и дизеля в одни руки.