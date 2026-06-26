Текущий состав сборной России боеспособный и мог бы дойти до четвертьфинала на чемпионате мира, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Российские футболисты отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине и четыре года проводит только товарищеские матчи.

«Если говорить о костяке сборной России, то я уверен: выход в четвертьфинал чемпионата мира — вполне достижимый результат для этой команды», — сказал Митрофанов «РБК Спорт».

По его мнению, команда Карпина — «абсолютно точно боеспособная команда, которая способна решать серьезные задачи».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.