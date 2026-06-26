НАВЕРХ

Генсек РФС помечтал о результатах России на ЧМ-2026

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Сборная России по футболу
Фото: © Официальный аккаунт сборной России по футболу

Текущий состав сборной России боеспособный и мог бы дойти до четвертьфинала на чемпионате мира, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Российские футболисты отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине и четыре года проводит только товарищеские матчи.

«Если говорить о костяке сборной России, то я уверен: выход в четвертьфинал чемпионата мира — вполне достижимый результат для этой команды», — сказал Митрофанов «РБК Спорт».

По его мнению, команда Карпина — «абсолютно точно боеспособная команда, которая способна решать серьезные задачи».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Еще по теме
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Стали известны первые неудачники ЧМ-2026
Почему верхний угол футбольных ворот называют «девяткой»
Узбекистан сыграл первый в истории матч на ЧМ по футболу
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Флаг России
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
07.06.2026 12:46
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
ПВО
Более 600 дронов за ночь уничтожили над территорией России
Вице-премьер Александр Новак
Новак оценил запасы топлива в России
Билл Гейтс
Билл Гейтс раскрыл подробности о «русских любовницах»
Магазин приложений App Store
Приложения VK пропали из российского AppStore
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
37
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
25
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском