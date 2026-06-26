Более 600 дронов за ночь уничтожили над территорией России

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над Россией 660 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в сообщении российского военного ведомства.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнило Минобороны.



В ночь на 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 47 дронах, сбитых на подлете к столице. На фоне атаки ввели ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево — воздушные гавани начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.