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Более 600 дронов за ночь уничтожили над территорией России

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: Mike1979 Russia / CC BY-SA 3.0

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над Россией 660 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в сообщении российского военного ведомства.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнило Минобороны.

В ночь на 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 47 дронах, сбитых на подлете к столице. На фоне атаки ввели ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево — воздушные гавани начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .