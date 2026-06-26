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Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремле

Источник:
Sibnet.ru
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Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремле
Фото: © vk.com/kremlinvypusknik

Всероссийский выпускной бал пройдет 26 июня в Кремле, сообщается на официальном сайте мероприятия. Участие в нем примут юноши и девушки из всех российских регионов.

Программа Всероссийского выпускного представляет собой грандиозный 14-часовой праздник на пяти площадках: Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор.

Гостей ждут выступления популярных артистов, ведущих и диджеев, интерактивные зоны с конкурсами, призами и подарками. В числе тех, кто выступит перед выпускниками в 2026 году — Алсу, Shaman, Люся Чеботина, группы Artik&Asti, Galibri&Mavik и многие другие.

После торжественной части выпускники смогут принять участие в общем танце на Красной площади. Завершит масштабный праздник шестичасовая дискотека в Гостином дворе и фейерверк.

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