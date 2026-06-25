Школьникам увеличат часы на военную подготовку

Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20% до 50% с нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» преподают для учащихся 6-11-х классов, в его программу входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов, сообщается на официальном сайте министерства.

Кравцов уточнил, что также со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы.

Учебный курс «Основы безопасности и защиты Родины» включает теоретические занятия в классах, практическую отработку навыков и обязательные выездные сборы на базе воинских частей, военно-патриотических центров или оборонно-спортивных лагерей.