НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Школьникам увеличат часы на военную подготовку

Источник:
Sibnet.ru
143 1
Производство автоматов Калашников
Фото: © kalashnikov.media

Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20% до 50% с нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» преподают для учащихся 6-11-х классов, в его программу входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов, сообщается на официальном сайте министерства.

Кравцов уточнил, что также со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы.

Учебный курс «Основы безопасности и защиты Родины» включает теоретические занятия в классах, практическую отработку навыков и обязательные выездные сборы на базе воинских частей, военно-патриотических центров или оборонно-спортивных лагерей.

Еще по теме
«Госуслуги» запустили цифровой прием заявлений в вузы
Стартует приемная кампания в вузы
Названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку
Вузы введут обязательный курс по беспилотникам
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД России
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Магазин приложений App Store
Приложения VK пропали из российского AppStore
Землетрясение
Тысячи человек погибли при землетрясении в Венесуэле
Заправка
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...