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Россия создаст закрытое хранилище «деструктивной литературы»

Источник:
РБК
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Книга
Фото: © Sibnet.ru

Российская государственная библиотека создаст закрытое хранилище деструктивной литературы, сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева.

Речь идет о литературе, которая «была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер», цитирует чиновницу РБК. Подразумевается, что свободный доступ к ней ограничат.

Алексеева уточнила, что библиотеки в России перестали пополнять фонды книгами иностранных агентов. Минкульт также считает недопустимым использование продукции иноагентов при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий.

Ранее Минкульту поручили определить порядок доступа к фондам библиотек ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были сформированы до вхождения территорий в состав России.

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