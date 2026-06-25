Кремль потребовал объяснений от Apple

Удаление приложений VK из российского сегмента App Store ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента App Store удаляет приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с Макс, были и другие случаи», — цитирует Пескова РБК.

По его словам, «потребуются разъяснения со стороны корпорации». Если эти разъяснения не будут даны, то необходимо «строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что действия Apple затрагивают интересы не только российских пользователей, но и русскоязычной аудитории за рубежом, которая активно пользуется VK и сервисами компании.

Apple ранее удалила все приложения холдинга VK из магазина App Store. Для скачивания или обновления недоступны приложения «ВКонтакте», «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники».