Пентагон потратит $1млрд на улучшение самолета Судного дня

Министерство войны США потратит почти миллиард долларов на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который заменит устаревающий E-4B.



Как и все подобные аппараты, разработка будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту глава Белого дома, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.