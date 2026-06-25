НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон потратит $1млрд на улучшение самолета Судного дня

Источник:
РИА Новости
201 0
Воздушный командный пункт Е-4В
Воздушный командный пункт Е-4В
Фото: Keith Allison from Hanover, MD, USA / CC BY-SA 2.0

Министерство войны США потратит почти миллиард долларов на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который заменит устаревающий E-4B.

Как и все подобные аппараты, разработка будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту глава Белого дома, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.

Еще по теме
США испытали систему «Золотой купол»
Рютте призвал страны НАТО увеличить производство вооружений
Британия опозорилась со своим новым танком
Британия разработала ракеты большой дальности для Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Магазин приложений App Store
Приложения VK пропали из российского AppStore
Землетрясение
Тысячи человек погибли при землетрясении в Венесуэле
Заправка
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
36
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
23
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной