Россияне забрали из банков полтриллиона рублей

Россияне в мае забрали из банков полтриллиона рублей, а общий объем средств уменьшился до 67,6 триллиона рублей, говорится в материалах Банка России.

В апреле 2026 года прирост денег в банки составил 1,1 триллиона рублей (+ 1,7%). В мае был зарегистрирован отток на сумму полтриллиона рублей (- 0,8%). Общий объем средств уменьшился до 67,6 триллиона рублей, приводит «Газета.ру» материалы ЦБ.

По данным регулятора, сокращение средств граждан в кредитных организациях связано с авансированием майских социальных выплат в апреле. Также россиянам могли потребоваться средства на отпуска и праздники.



Ранее экономист, доцент университета «Синергия» Кирилл Щербаков рассказал, что главной финансовой привычкой россиян в 2026 году должно стать регулярное накопление денег, даже если речь идет о небольших суммах.