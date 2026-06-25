МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине

Москва настаивает на гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре по Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — сказал Грушко в интервью «Известиям».

Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.

Весной 2022-го в Турции парафировали проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.

На выступлении в Министерстве иностранных дел в 2024-м Путин назвал условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.