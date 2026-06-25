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МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине

Источник:
«Известия»
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МИД России
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Москва настаивает на гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре по Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — сказал Грушко в интервью «Известиям».

Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.

Весной 2022-го в Турции парафировали проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.

На выступлении в Министерстве иностранных дел в 2024-м Путин назвал условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

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Топ комментариев

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...