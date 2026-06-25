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Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене

Источник:
Sibnet.ru
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Заправка
Фото: © Sibnet.ru

Скачка цен на топливо в России не наблюдается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на вопрос: не приходится ли закладывать в бюджет новые траты из-за ситуации на топливном рынке.

«Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост. На заправках наших системообразующих предприятий если цены и выросли, то незначительно», — ответил Силуанов журналисту Александру Юнашеву, видео опубликовано в телеграм-канале последнего.

По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал на 0,95%, а с начала года — на 6,61%. Средняя цена литра бензина к середине июня достигла 69,11 рубля, дизельного топлива — 80,78 рубля. Бензин АИ-92 подорожал до 65,41 рубля, АИ-95 — до 71,11 рубля.

При этом водители в соцсетях пишут, что в некоторых регионах на «Роснефти» и «Газпромнефти» цены доходят до 140-160 рублей за литр АИ95.

В Новосибирской области цены на бензин на некоторых заправках подскочили на 4–8 рублей, заявил депутат Госдумы от региона Александр Аксёненко («Справедливая Россия») в телеграм-канале. Он обратился в ФАС из-за резкого роста цен на топливо.

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