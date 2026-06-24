Зафиксирована аномальная активность радиостанции «Судного дня»

Таинственная радиостанция УВБ-76 передала в эфир 24 июня сразу 20 зашифрованных сообщений, следует из сообщений в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого отслеживают активность станции.

Наибольшую активность станция проявила во второй половине дня. После полудня по московскому времени в эфире звучали кодовые слова «волокита», «улусокорм», «полуостров», «слухоблин», «лессолит», «фрицотютя», «маклер», «поддержка» и «весна».

После 16.00 были зафиксированы еще несколько сообщений. Среди них — «амидомайн», «зовоплед», «вурдалак», «мазание», «мракощуп», «калоед», «флюсобоб», «долохук» и «клювик», следует из логов.

УВБ-76 — российская коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году, ее связывают с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Время от времени на волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара, поэтому ее называют радиостанцией «Судного дня».