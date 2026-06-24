РЖД запустили дополнительные поезда на юг России

Российские железные дороги запустили дополнительные поезда из Москвы на юг России, сообщила пресс-служба компании. Решение принято из-за повышенного спроса.

«Предлагаем пассажирам больше возможностей для поездок в курортные города. Для этого назначили дополнительные поезда», — отмечается в сообщении.

Новые рейсы будут доступны для пассажиров до конца сентября. В частности, назначены следующие поезда:

№155/156 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 23.38, из Анапы в 10.05, ежедневно.

№275/276 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 7.05, из Анапы в 04.17, через день.

№563/564 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 21.35, из Анапы в 20.34, ежедневно.

№567/568 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 23.20, из Анапы в 22.05, ежедневно.

№233/234 Москва — Новороссийск, отправление из Москвы в 10.10, из Новороссийска в 09.50, ежедневно.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.