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РЖД запустили дополнительные поезда на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Российские железные дороги запустили дополнительные поезда из Москвы на юг России, сообщила пресс-служба компании. Решение принято из-за повышенного спроса.

«Предлагаем пассажирам больше возможностей для поездок в курортные города. Для этого назначили дополнительные поезда», — отмечается в сообщении.

Новые рейсы будут доступны для пассажиров до конца сентября. В частности, назначены следующие поезда:

  • №155/156 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 23.38, из Анапы в 10.05, ежедневно.
  • №275/276 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 7.05, из Анапы в 04.17, через день.
  • №563/564 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 21.35, из Анапы в 20.34, ежедневно.
  • №567/568 Москва — Анапа, отправление из Москвы в 23.20, из Анапы в 22.05, ежедневно.
  • №233/234 Москва — Новороссийск, отправление из Москвы в 10.10, из Новороссийска в 09.50, ежедневно.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.

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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............