США испытали систему «Золотой купол»

США успешно испытали новую систему противоракетной обороны «Золотой купол», сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет.

Министр уточнил, что в ходе испытаний было использовано боевое оружие направленной энергии. Система динамического поражения автономно уничтожила все атакующие ее воздушные цели.

Ожидается , что оружие направленной энергии станет альтернативой дорогостоящим ракетам и перехватчикам для противодействия дешевым БПЛА, которые в настоящее время считаются максимальной угрозой.

Благодаря сравнительно низкой стоимости выстрела и фактически бесконечному боезапасу лазерное оружие сможет нивелировать проблему беспилотников. При этом такие системы станут лишь одним из элементов «Золотого купола».

«Золотой купол» предполагает многоуровневую архитектуру ПРО. Он состоит из группировки спутников слежения для обнаружения пусков ракет в режиме реального времени, а также комплексов поражения целей. Стоимость системы оценивается в 1,2 триллиона долларов.