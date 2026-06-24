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Появился новый инструмент для улучшения жилищных условий

Источник:
Sibnet.ru
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договор жилищных сбережений
Фото: © пресс-служба Госдумы

Россияне смогут заключать с банками договор жилищных сбережений, который позволит копить деньги на вкладе, а потом использовать их для улучшения жилищных условий. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Вклад по договору жилищных накоплений предусматривает размещение денег на срок не менее трех лет. Сбережения могут быть направлены на покупку жилья, строительство дома, участие в долевом строительстве или получение ипотечного кредита.

По договору кредитная организация обязуется принимать деньги вкладчика или третьего лица и начислять проценты. После того как истечет срок накопления средств, вкладчик сможет получить ипотечный кредит на улучшение жилищных условий — на недостающую сумму.

Накопленные средства с учетом процентов по распоряжению вкладчика можно будет направлять на оплату приобретаемого жилья, финансирование участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.

Также можно будет направить накопленные средства в другой банк — в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту или для обслуживания имеющегося кредита, следует из документа.

Закон также уточняет правила страхования жилищных сбережений — если наступает страховой случай, вкладчику выплачивают 100% суммы вклада, но не более 10 миллионов рублей. Таким образом, для таких вкладов будет действовать повышенная страховка.

Разработчики документа отметили, что банки заинтересованы в открытии долгосрочных вкладов. Ожидается, что для договоров жилищных сбережений они будут предлагать более выгодные условия, чем по обычным сберегательным инструментам.

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