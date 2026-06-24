Ученый счел темпы вымирания пчел в России катастрофическими

Темпы вымирания пчел в России можно считать началом экологической катастрофы, считает апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

Если в 2000-е годы в стране было более 10 миллионов пчелиных семей, то сейчас их меньше 4 миллионов, сказал в интервью ТАСС ученый. В одной семье летом около 50 тысяч пчел, зимой — около 20 тысяч, добавил он.

«Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений) на две недели составляла 1-2 тысячи рублей. Сейчас — от 5 тысяч рублей», — сказал апиолог, отвечая на вопрос, можно ли назвать нынешние темпы вымирания пчел в России началом экологической катастрофы.

По его словам, пчелы на Земле вымирают и причины их гибели ученым пока не известны. «Уже в полусотне стран мира, не только в России, зарегистрирован коллапс пчелиных семей. Это необъяснимое явление», — отметил Богуславский

Что ждет человечество после исчезновения пчел



Есть лишь гипотезы, почему такое происходит. Ученые думали, что пчелы по каким-то причинам улетают и потом не могут вернуться обратно в улей, теряют ориентацию в пространстве. «Но даже если семью закрыть в улье, обеспечить ей питание, воду, нужную температуру — все равно все пчелы погибают», — заключил он.