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Альманах «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» покажут в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
Фото: © предоставлено кинопрокатной компанией «Вольга»

Третья часть сборника коротких историй «Три богатыря. Ни дня без подвига» о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца выходит в прокат в четверг, 25 июня.

В новом киновыпуске Князь будет принимать в гости хитрого герцога из Парижа (новелла «Фаворит»), получит в дар волшебную ель, исполняющую желания («Чудо-ель»), а также пострадает от магических экспериментов Бабы Яги — любовный приворот выйдет боком не только Князю и Бабе Яге, но и коню Юлию («Волшебная сила любви»).

Новый формат «богатырского цикла» — проект «Ни дня без подвига» — появился два года назад. Он оправдал себя как в художественном, так и в кассовом отношениях. Суммарные сборы первых двух частей превысили отметку в 500 миллионов рублей, а число зрителей достигло 1,7 миллиона человек.

Первый мультфильм про трех богатырей и коня Юлия вышел в 2004 году. Сейчас во вселенной 13 полнометражных фильмов и три сборника коротких историй.

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