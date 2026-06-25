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Комедийный триллер «Ночной бизнес» с Расселом Кроу выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Ночной бизнес»
Фото: © предоставлено кинопрокатной компанией «Вольга»

Дерзкая криминальная история «Ночной бизнес» (The Get Out, 18+) с Расселом Кроу в главной роли выходит в российский прокат в четверг, 25 июня.

По сюжету владельца роскошного ночного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля. Теперь ему предстоит защитить семью и показать всем, кто тут авторитет,

Образ Манко — криминального авторитета, мечтающего уйти на пенсию — воплотил Расселом Кроу. В звездный актерский состав фильма также вошли Люк Эванс, Аарон Пол, Нина Добрев и Тереза Палмер.

«В нашем фильме есть несколько прекрасных актерских работ. А еще он ужасно смешной и непредсказуемый. Зритель никогда не может быть уверен в том, куда повернет сюжет. И держать такого рода интригу нам было очень весело», — отметил Кроу.

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andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...