Комедийный триллер «Ночной бизнес» с Расселом Кроу выходит в прокат

Дерзкая криминальная история «Ночной бизнес» (The Get Out, 18+) с Расселом Кроу в главной роли выходит в российский прокат в четверг, 25 июня.

По сюжету владельца роскошного ночного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля. Теперь ему предстоит защитить семью и показать всем, кто тут авторитет,

Образ Манко — криминального авторитета, мечтающего уйти на пенсию — воплотил Расселом Кроу. В звездный актерский состав фильма также вошли Люк Эванс, Аарон Пол, Нина Добрев и Тереза Палмер.

«В нашем фильме есть несколько прекрасных актерских работ. А еще он ужасно смешной и непредсказуемый. Зритель никогда не может быть уверен в том, куда повернет сюжет. И держать такого рода интригу нам было очень весело», — отметил Кроу.