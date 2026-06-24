Кремль заявил о необратимой ситуации для властей Украины

Ситуация для вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Киев «огрызается как может», нанося удары по гражданским объектам. Последствия подобных атак минимизируются и этой работой в круглосуточном режиме занимаются российские военные и другие профильные ведомства, добавил Песков.

Он подчеркнул, что преступления Киева документируются и в будущем могут стать предметом судебного разбирательства. «Это все на повестке дня, этого никто не забудет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил кабмину минимизировать последствия атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры.