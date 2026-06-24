НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил о необратимой ситуации для властей Украины

Источник:
ТАСС
544 11
Кремль
Фото: Sergey Lemtal / CC BY-SA 3.0

Ситуация для вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Киев «огрызается как может», нанося удары по гражданским объектам. Последствия подобных атак минимизируются и этой работой в круглосуточном режиме занимаются российские военные и другие профильные ведомства, добавил Песков.

Он подчеркнул, что преступления Киева документируются и в будущем могут стать предметом судебного разбирательства. «Это все на повестке дня, этого никто не забудет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил кабмину минимизировать последствия атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры.

Еще по теме
Украине выдали огромный кредит за счет России
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной
Стало известно о словах Трампа Зеленскому действовать «смелее»
Лавров назвал Зеленского фюрером
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (11)
Картина дня
Кремль
Кремль заявил о необратимой ситуации для властей Украины
Евросоюз (Европарламент)
Украине выдали огромный кредит за счет России
Президент России Владимир Путин
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Рютте призвал страны НАТО увеличить производство вооружений
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

Tanatholog

Население сокращается, пенсионный возраст увеличивается, цены выросли несоразмерно зарплатам, жилье стало...