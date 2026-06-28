Почему люди устают в отпуске

Люди должны подходить к отдыху и расслабленному времяпрепровождению постепенно, прежде всего, это касается климатических изменений, предупредила кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

«Акклиматизация занимает до нескольких дней в зависимости от изменений климата. Ехать на неделю в страны с резко отличающимися температурой воздуха и уровнем влажности все же нецелесообразно, если вы хотите максимально восстановиться в отпуске», — рассказал врач в интервью Aif.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как взять отпуск и не потерять в зарплате

Процесс акклиматизации в среднем идет два-три дня, но может длиться и до пяти дней. «Самый хороший адаптивный эффект возникает, когда человек находится в оздоравливающей зоне 16-18 дней», — пояснила эксперт.



По ее словам, если ехать на неделю или меньше, может произойти так называемый срыв адаптации. Это ситуация, когда вместо приспособительных реакций, возникает еще большее истощение. Может появиться головная боль, раздражительность, расстройство пищеварения.