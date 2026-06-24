Рютте призвал страны НАТО увеличить производство вооружений

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился с призывом к странам Североатлантического альянса нарастить объемы производства вооружений «по обе стороны Атлантики».

«Президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», — приводит ТАСС заявление Рютте.

Он напомнил, что американский лидер «побуждает всех» членов Североатлантического альянса увеличивать военные расходы и наращивать объемы оборонного производства. «Насколько я понимаю, он встретится с крупными оборонными компаниями США», — добавил генсек НАТО.



Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл потребовал от оборонной промышленности разработать в течение года более дешевые ракеты-перехватчики для систем ПВО. Конфликты на Украине и вокруг Ирана выявили недостатки существующей системы закупок вооружений, при которой ставка делается на дорогостоящие ракеты.