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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Рютте призвал страны НАТО увеличить производство вооружений

Источник:
ТАСС
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Yawnbox / CC BY-SA 4.0

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился с призывом к странам Североатлантического альянса нарастить объемы производства вооружений «по обе стороны Атлантики».

«Президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», — приводит ТАСС заявление Рютте.

Он напомнил, что американский лидер «побуждает всех» членов Североатлантического альянса увеличивать военные расходы и наращивать объемы оборонного производства. «Насколько я понимаю, он встретится с крупными оборонными компаниями США», — добавил генсек НАТО.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл потребовал от оборонной промышленности разработать в течение года более дешевые ракеты-перехватчики для систем ПВО. Конфликты на Украине и вокруг Ирана выявили недостатки существующей системы закупок вооружений, при которой ставка делается на дорогостоящие ракеты.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки