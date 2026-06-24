Илон Маск перестал быть триллионером

Состояние богатейшего жителя планеты — американского предпринимателя Илона Маска сократилось с 1,1 триллиона до 957 миллиардов долларов, следует из подсчетов экспертов агентства Bloomberg.

Маск стал первым триллионером в истории 12 дней назад, 12 июня. После IPO капитализация его компании SpaceX превысила 2,9 триллиона долларов, что резко обогатило предпринимателя.

На биржевых торгах во вторник, 23 июня, акции SpaceX подешевели на 3,9%. Капитализация компании снизилась до 1,99 триллиона, что отразилось и на состоянии ее основателя — Маска.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.