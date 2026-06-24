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Илон Маск перестал быть триллионером

Источник:
Bloomberg
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Американский предпринимать Илон Маск
Американский предпринимать Илон Маск
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Состояние богатейшего жителя планеты — американского предпринимателя Илона Маска сократилось с 1,1 триллиона до 957 миллиардов долларов, следует из подсчетов экспертов агентства Bloomberg.

Маск стал первым триллионером в истории 12 дней назад, 12 июня. После IPO капитализация его компании SpaceX превысила 2,9 триллиона долларов, что резко обогатило предпринимателя.

На биржевых торгах во вторник, 23 июня, акции SpaceX подешевели на 3,9%. Капитализация компании снизилась до 1,99 триллиона, что отразилось и на состоянии ее основателя — Маска.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки