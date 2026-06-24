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Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства озвучил четыре условия, на каких Москва готова к мирным переговорам с Украиной.

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — приводит РИА Новости заявление российского лидера.

Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.

На выступлении в МИД в 2024-м Путин назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

Президент России подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных.

«Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки