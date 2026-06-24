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Обладательница первой Volga получила машину и пожаловалась на багажник

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка, объявившая себя обладательницей первого кроссовера Volga K40, сообщила в соцсетях, что ее семья получила машину после проблем с оформлением, и пожаловалась, что у автомобиля за 3,5 миллиона рублей нет автоматического открытия багажника.

Фото: © Volga

Видео, где девушка рассказала, что ее семья купила кроссовер Volga K40 и едет на такси, потому что не смогла забрать авто из салона, разошлось по Сети. Выяснилось, что возникла проблема с документами при оформлении кредита, а реальная покупательница — мама блогера — спокойно согласилась дождаться понедельника.

В новом ролике девушка подтвердила, что кроссовер забрали, никаких технических проблем с ним никогда не было. Volga K40 с турбированным мотором объемом 2 литра и мощностью 200 лошадиных сил, с полным приводом обошлась в 3,5 миллиона рублей. Большую часть суммы семья оплатила наличными, а остальную оформлен кредит под 0,1%.

По словам девушки, Geely Atlas, с которого скопирована Volga K40, на что указывали многие комментаторы, стоит 4,2 миллиона рублей.

«На данном этапе машина отличная», — сказала хозяйка кроссовера, но посетовала, что у машины нет автоматически открывающегося багажника.

Возрожденный бренд Volga начал продажи трех моделей 19 июня. Бизнес-седан С50, кроссоверы К40 и К50 — адаптированные китайские автомобили Geely. Цены — от 2,749 миллиона рублей.

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