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Нарколог развеял миф о долголетии алкоголиков

Источник:
Sibnet.ru
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Водка
Фото: © Sibnet.ru

Долголетие алкоголиков — это иллюзия, хотя организм зависимых от спиртного натренировал печень и сосуды, сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Это иллюзия долголетия. Вы видите человека в 50 лет, который все еще держится. Но вы не видите, сколько его сверстников уже погибли из-за циррозов, инфарктов или несчастных случаев. Это ошибка выжившего», — рассказал Шуров на своем YouTube-канале.

По словам нарколога, организм алкоголика находится в режиме выживания, он тренирует печень и сосуды десятилетиями. Это не здоровье, а патологическая адаптация, его системы привыкают работать в постоянной интоксикации.

Однако в редких случаях есть шанс «выиграть в генетическую лотерею», когда организм может дольше сопротивляться воздействию алкоголя. Но это не запас прочности «на века», предупредил врач.

В среднем алкоголики живут на 15–20 лет меньше среднестатистического человека, а их реальная продолжительность жизни составляет около 45–55 лет.

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