Депутат заявила, что закон о домашнем насилии отпугнет мужчин от брака

Принятие закона о домашнем насилии вызовет у мужчин быть наказанными из-за импульсивных заявлений женщин в полицию, заявила председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье», — сказала Останина Агентству городских новостей «Москва».

По ее мнению, в законодательстве уже предусмотрено уголовное название за физическое воздействие в независимости от того, где происходит уголовно-наказуемое деяние.

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме отправили на отзыв в аппарат правительства РФ законопроект о введении уголовной ответственности за побои или другие насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или близкого родственника. Максимальное предлагаемом наказание — до двух лет лишения свободы.

Также предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.