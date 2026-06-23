НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
495 5
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Фото: © пресс-служба президента РФ

Последствия атак ВСУ по российской инфраструктуре необходимо свести к нулю, заявил президент Владимир Путин. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

При этом он подчеркнул, что правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.

Ранее президент провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, в ходе которой заявил, что страны Запада открыто говорят о подготовке к возможному противостоянию с Россией и наращивают военные расходы.

Путин отметил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в России, чтобы «раскачать общество», однако ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается.

Еще по теме
Путин объяснил атаки ВСУ на инфраструктуру
Обвиняемого в изнасиловании экс‑депутата Госдумы заочно арестовали
Стало известно о возможном уходе Нарусовой из Совфеда
Путин назначил дату выборов в Госдуму
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Обсуждение (5)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки