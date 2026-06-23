Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ

Последствия атак ВСУ по российской инфраструктуре необходимо свести к нулю, заявил президент Владимир Путин. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

При этом он подчеркнул, что правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.

Ранее президент провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, в ходе которой заявил, что страны Запада открыто говорят о подготовке к возможному противостоянию с Россией и наращивают военные расходы.

Путин отметил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в России, чтобы «раскачать общество», однако ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается.