Семьям с детьми разрешили долгие ипотечные каникулы

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, сообщается на сайте парламента.

Новый закон предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Документ подготовлен по поручению президента Владимира Путина.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новая норма снимает эти требования.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора. От начисления процентов на основной долг освобождены только шесть месяцев, затем они начисляются, но платить их нужно будет только по завершении каникул.

Изменения вносятся в статью 6.1-1 закона «О потребительском кредите (займе)», они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.