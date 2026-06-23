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Объект 3I/ATLAS посчитали свидетелем рождения Вселенной

Источник:
Nature Astronomy
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Возраст межзвездного объекта 3I/ATLAS составляет порядка 12 миллиардов лет, выяснил международный коллектив планетологов. Таким образом, комета является свидетелем рождения Вселенной. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Astronomy.

Фото: © NASA

Соответствующие выводы были получены после детального анализа соотношения изотопов водорода и углерода в газопылевом облаке, окружающем ядро межзвездного объекта. Измерения показали экстремально высокое содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода.

Цифра более чем в десять раз превышает показатели комет Солнечной системы. Такое возможно, если формирование кометы происходило при температурах около минус 243 градуса Цельсия. Это говорит о том, что вода в составе 3I/ATLAS появилась вдали от какого-либо тепла звезд.

Еще один фактор — необычно высокое соотношение углерода-12 к углероду-13. Это означает, что комета сформировалась из материала, который еще не был сильно «загрязнен» тяжелыми элементами.

Их было мало в ранней Вселенной, так как они накапливались постепенно, выбрасываясь в космос после гибели нескольких поколений звезд. Сравнив эти данные с моделями эволюции Млечного Пути, исследователи пришли к выводу об очень древнем возрасте 3I/ATLAS.

Сейчас межзвездный объект покидает Солнечную систему — в 2029 году он пересечет орбиту Плутона и в дальнейшем выйдет из гелиосферы. После этого он навсегда покинет окрестности нашей звездной системы.

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Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

mosquito__2010

борис тоже был одним из активных. наактивничал 2 миллиона украинских жмуров одной фразой. слабоумная...

mosquito__2010

этих психов по всей украине закопано перезакопано очень много. во львое на кладбищах мест не хватает...