Объект 3I/ATLAS посчитали свидетелем рождения Вселенной

Возраст межзвездного объекта 3I/ATLAS составляет порядка 12 миллиардов лет, выяснил международный коллектив планетологов. Таким образом, комета является свидетелем рождения Вселенной. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Astronomy.
Соответствующие выводы были получены после детального анализа соотношения изотопов водорода и углерода в газопылевом облаке, окружающем ядро межзвездного объекта. Измерения показали экстремально высокое содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода.
Цифра более чем в десять раз превышает показатели комет Солнечной системы. Такое возможно, если формирование кометы происходило при температурах около минус 243 градуса Цельсия. Это говорит о том, что вода в составе 3I/ATLAS появилась вдали от какого-либо тепла звезд.
Еще один фактор — необычно высокое соотношение углерода-12 к углероду-13. Это означает, что комета сформировалась из материала, который еще не был сильно «загрязнен» тяжелыми элементами.
Их было мало в ранней Вселенной, так как они накапливались постепенно, выбрасываясь в космос после гибели нескольких поколений звезд. Сравнив эти данные с моделями эволюции Млечного Пути, исследователи пришли к выводу об очень древнем возрасте 3I/ATLAS.
Сейчас межзвездный объект покидает Солнечную систему — в 2029 году он пересечет орбиту Плутона и в дальнейшем выйдет из гелиосферы. После этого он навсегда покинет окрестности нашей звездной системы.SIBNET.RU В TELEGRAM