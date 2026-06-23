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Выявлен самый громкий человек в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Джозеф МакГрейл-Бейтс
Джозеф МакГрейл-Бейтс
Фото: © Guinness World Records

Самым громким человеком в мире признан австралиец Джозеф МакГрейл-Бейтс, соответствующий рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса.

Житель Канберры установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122,4 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы или взлетающего реактивного самолета.

Новое достижение превзошло предыдущий рекорд в 121,7 децибела, установленный в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган. Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд.

Рекорд был зафиксирован в радиостудии Канберры. Для записи рекордсмену потребовалось семь попыток. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, а затем материалы были направлены в Книгу рекордов Гиннесса, которая подтвердила достижение.

В молодости МакГрейл-Бейтс записался в театральную студию. В начале пути молодому актеру приходилось выступать без микрофонов и звукоусилителей. Благодаря этому Джозеф учиться громко и выразительно говорить.

В 2017 году мужчину назначили городским глашатаем. Сначала мужчина просто делал объявления на выставках и праздниках. В 2022 году он вступил в почетную гильдию городских глашатаев Австралии. В основное время он работает чистильщиком кондиционеров.

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Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

mosquito__2010

борис тоже был одним из активных. наактивничал 2 миллиона украинских жмуров одной фразой. слабоумная...

mosquito__2010

этих психов по всей украине закопано перезакопано очень много. во львое на кладбищах мест не хватает...