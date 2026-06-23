Выявлен самый громкий человек в мире

Самым громким человеком в мире признан австралиец Джозеф МакГрейл-Бейтс, соответствующий рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса.

Житель Канберры установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122,4 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы или взлетающего реактивного самолета.

Новое достижение превзошло предыдущий рекорд в 121,7 децибела, установленный в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган. Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд.

Рекорд был зафиксирован в радиостудии Канберры. Для записи рекордсмену потребовалось семь попыток. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, а затем материалы были направлены в Книгу рекордов Гиннесса, которая подтвердила достижение.

В молодости МакГрейл-Бейтс записался в театральную студию. В начале пути молодому актеру приходилось выступать без микрофонов и звукоусилителей. Благодаря этому Джозеф учиться громко и выразительно говорить.

В 2017 году мужчину назначили городским глашатаем. Сначала мужчина просто делал объявления на выставках и праздниках. В 2022 году он вступил в почетную гильдию городских глашатаев Австралии. В основное время он работает чистильщиком кондиционеров.