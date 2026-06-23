Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров, "мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим". Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимание», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

По его словам, Зеленский выдвигает абсолютно нереалистичные, и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам. «Он прямо заявил на днях: "Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей. Но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы"», — сказал глав МИД России.



«Комментарии излишни. Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из-за самодеятельности, но вот видите, оказался этот образ заразным», — подчеркнул Лавров.