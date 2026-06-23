Названа самая красивая героиня русской литературы

Самая красивая женщина русской литературы по версии российских читателей — Маргарита, главная героиня романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», следует из исследования книжной сети «Буквоед» и компании Estel.

Маргарита получила 28,9% голосов. Второй стала Наташа Ростова — 18%, третьей Татьяна Ларина — 17,8%. В пятерку также вошли Анна Каренина (15,9%) и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины», получившая 9,2%.

«Несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представления читателей о женской привлекательности», — отметила бренд-директор «Буквоеда» Татьяна Щербина.

Мужчины и женщины оказались единодушны относительно лидера рейтинга — представители обоих полов поставили Маргариту на первое место. Однако для второй позиции женщины чаще выбирали Татьяну Ларину, а мужчины отдавали предпочтение Наташе Ростовой.

Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте — обаяние (40%), на третьем — искренность (38%). Таким образом, россияне воспринимают красоту женского образа в литературе гораздо шире, чем внешнюю привлекательность.

Среди других героинь, получивших значительное количество голосов, — Настасья Филипповна («Идиот»), Ассоль («Алые паруса»), Элен Курагина («Война и мир»), Маша Миронова («Капитанская дочка»), Лара («Доктор Живаго») и Лариса Огудалова («Бесприданница»).