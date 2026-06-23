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Половина регионов России запретит алкоголь на День молодежи

Источник:
РИА Новости
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Алкоголь
Фото: © Sibnet.ru

Более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя в День молодежи, когда пройдут выпускные в школах, такое решение приняли местные власти.

В этом году День молодежи отметят в субботу, 27 июня. Минпросвещения рекомендовало провести также в этот день выпускные в школах.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, выяснили РИА Новости, проанализировав документы местных властей.

Запрет будет также действовать в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.

В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в Северной столице также введут запрет.

Ограничения распространятся на Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края. Их введут и в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Запорожской и Херсонской областях.

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