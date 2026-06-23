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Адвокат перечислил проблемы с продажей замка Пугачевой в Грязи

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ)
Фото: © @maxgalkin

Замок певицы Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), выставленный на продажу четыре года назад, не находит покупателя из-за проблем с репутацией, статусом здания и расходами на ЖКУ, считает адвокат Тимур Матвеев.

Ключевое ограничение связано со статусом иностранного агента, который Галкин получил осенью 2022 года. Сейчас все доходы от продажи недвижимости иноагентов должны зачисляться на специальный рублевый счет в банке и фактически замораживаются до снятия статуса, сказал Матвеев в материале «Комсомольской правды».

Сам замок долгое время не был зарегистрирован и не значился на кадастровых картах, тогда как земельные участки оформлены. Регистрацию теперь предстоит проводить через суд.

При этом поместье находится в неохраняемой деревне, рядом с домами обычных россиян. Это тоже может отталкивать типичных покупателей роскошного жилья: они чаще всего предпочитают элитные поселки с закрытой территорией и развитой инфраструктурой.

Содержание комплекса обходится очень дорого. По данным газеты, только в зимний период ЖКУ, охрана и поддержание жизнедеятельности поместья обходятся знаменитости более чем в 700 тысяч рублей ежемесячно.

Замок в Грязи построен на территории общей площадью 212 соток (16 совмещенных участков). Поместье включает шестиэтажный замок во французском стиле площадью 1867 квадратов, спа-комплекс площадью 571 квадрат и хозблок площадью 29 квадратов.

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Невезучий

Львов пущай поляки забирают и восстанавливают.

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

-Керя-

Бонапартовой двууголки не хватает ему

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки